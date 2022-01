L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha instal·lat aquests darrers dies diverses bandes rugoses reductores en diferents punts de la ciutat, per regular i reduir l’excés de velocitat dins el nucli urbà. Ho ha fet a punts com la cruïlla del carrer Paral·lel amb el carrer Ramon Masifern, on s’ha col·locat per petició ciutadana, o al carrer del Morró, on es volia evitar l’excés de velocitat dels vehicles atenent el trànsit escolar de la zona. Segons fonts de l’Ajuntament, les bandes rugoses produeixen un efecte sonor susceptible de captar l’atenció de la persona conductora i incitar-la a reduir la velocitat. Aquests avisos sonors a la calçada es generen amb unes bandes de relleu lleuger que provoquen vibracions en passar-hi.