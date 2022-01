Un nou tribunal ha confirmat la resolució dictada en el seu moment en relació amb la declaració com a «no apte» d’un dels aspirants que es va presentar, a finals de 2020, a un procés selectiu per ocupar una plaça d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. L’aspirant va aconseguir la puntuació més alta en la fase de concurs-oposició i el 2 de novembre va iniciar el període de pràctiques, obligatori i eliminatori, que no va superar, motiu pel qual l’Ajuntament el va cessar el 12 maig, d’acord amb la proposta de no apte del tribunal qualificador.

Contra el decret de cessament, l’arquitecte tècnic va presentar un recurs contenciós- administratiu que va ser estimat parcialment en la part formal, per bé que la petició principal del reclamant, que era l’anul·lació de la valoració i, per tant, la no eliminació del procés de selecció, no li va ser concedida. «En la demanda es pretén l’anul·lació de les resolucions recorregudes i també que es nomeni al recurrent funcionari de carrera amb plaça d’arquitecte tècnic. No pot accedir-se a aquesta pretensió que implica considerar que el recurrent ha superat el període de pràctiques, que no és el cas», apuntava la sentència.

La resolució judicial, no obstant, va estimar la part formal del recurs, relativa a la composició del tribunal qualificador, i va interpretar que no era vàlida la designació del secretari municipal, com a assessor i president de l’òrgan, per la qual cosa va ordenar nomenar un nou tribunal.

Nou tribunal

Després de la sentència, l’Ajuntament va constituir un nou tribunal que, un cop estudiats els informes corresponents i avaluada de nou la tasca desenvolupada pel recurrent durant el període de proves, ha acabat ratificant la resolució inicial com a «no apte». L’ajuntament informa que ja ha comunicat a l’aspirant la nova resolució respecte a la no superació del període de pràctiques.