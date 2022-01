Un home va admetre ahir haver abusat sexualment d’una adolescent de 14 anys fa dos anys a Palafrugell. La secció quarta de l’Audiència de Girona havia de jutjar ahir els fets, ocorreguts el 2020 al municipi baixempordanès, però finalment defensa i acusació van arribar a un acord que va evitar el judici. A més, el processat no haurà d’entrar a presó.

La fiscalia demanava quatre anys de presó al condemnat per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys. Tal com descriu l’acusació pública -i va admetre l’acusat durant la vista de conformitat-, va suggerir a la seva filla, la víctima (amiga de la filla) i a un altre amic si volien conduir la seva furgoneta. Tots tres tenien 14 anys en el moment dels fets.

El vehicle només tenia dues places, motiu pel qual el processat va proposar a la víctima que s’assegués al damunt les seves cames. En aquest moment, va fer-li diversos tocaments.

Abans de la celebració del judici, les parts van arribar a un pacte. L’acusat va admetre haver perpetrat els fets, i va consignar 500 euros d’indemnització a la víctima. Per això, la fiscalia va aplicar-li una atenuant de reparació del dany, que juntament amb una altra atenuant de confessió van fer que rebaixés la seva petició de pena a dos anys de presó.

L’acusat va acceptar la pena, i com que no té antecedents penals i la pena no és superior als dos anys de presó, no haurà de complir-la entre reixes. Amb tot, haurà de complir unes condicions que podrien fer-lo entrar si les incomplís: no podrà cometre cap delicte en els pròxims quatre anys. A més, tampoc es podrà acostar a la víctima ni comunicar-s’hi durant tres anys. El tribunal va emetre sentència de forma oral i va decretar-ne la fermesa, ja que cap de les parts va anunciar cap intenció de recórrer-la.