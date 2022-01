La Policia Local de Platja d'Aro ha atrapat dos homes que aconseguien medicaments amb receptes falsificades. A més, cada cop que anaven a una farmàcia, aprofitaven per endur-se'n diferents productes quan els dependents estaven distrets o havien anat a la rebotiga. Els agents els van aturar aquest dissabte durant un control de trànsit i van desconfiar quan un d'ells els va ensenyar un passaport fals. Els policies van decidir escorcollar el cotxe i a l'interior hi van trobar 47 caixes de medicaments -totes, obtingudes de manera fraudulenta- i 37 productes de parafarmàcia. Els dos homes tenen 27 i 49 anys. Se'ls investiga pels delictes de falsificació, usurpació d'estat civil, estafa, receptació i furt lleu.

Segons informa la Policia Local, aquest dissabte passat una patrulla que feia un control de trànsit rutinari va aturar un cotxe. Eren cap a les cinc de la tarda. A dins del vehicle hi anaven dos homes. Quan els agents els van demanar la documentació, el que s'asseia al lloc de l'acompanyant els va ensenyar una fotocòpia d'un passaport colombià.

Els agents van veure que aquell passaport no es corresponia amb el del país sud-americà, i per això van decidir escorcollar el vehicle. A dins, hi van trobar diferents informes mèdics i una dotzena de receptes falsificades. A més, hi havia dues bosses d'escombraries que contenien 47 capses de medicaments i 37 productes de parafarmàcia.

La Policia Local va traslladar a comissaria l'home que els havia donat el passaport fals per identificar-lo. Allà, van veure que el seu nom apareixia diferents bases de dades policials, i que tenia antecedents per estafes i delictes contra la salut pública.

De seguida, els agents van posar-se en contacte amb les diferents farmàcies que hi ha a Platja d'Aro. I a partir d'aquí, van descobrir com els dos homes havien passat per algunes d'elles i que, allà, aprofitant les receptes falses, havien adquirit medicaments.

A més, la Policia Local també va descobrir que els dos homes també aprofitaven per robar productes de parafarmàcia. Ho feien quan els dependents estaven distrets o bé quan havien anat a la rebotiga a buscar-los aquells medicaments que apareixien a les receptes falses.

Els dos estafadors tenen 27 i 49 anys. Se'ls investiga pels delictes de falsificació, usurpació d'estat civil, estafa, receptació i furt lleu.