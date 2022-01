Després de les pluges de la passada tardor de 2021, l’Associació Amics de les illes Formigues es va adreçar als responsables de la gestió del clavegueram i la depuració d’aigües de Palamós per instar-los a fer una bona separació de les aigües plujanes i les residuals. L’objectiu és que aquestes últimes no acabin al mar, com passa cada any durant els episodis de pluges intenses. En aquesta línia, les obres noves de clavegueram a Palamós separen en dues canonades els dos tipus d’aigües.

Des de l’Associació també reclamen que es faci efectiva la renovació de la depuradora de Palamós, per la que el Consorci d’aigües de la Costa Brava va anunciar que destinaria 15 milions d’euros. L’entitat denuncia que «en aquests moments només hi ha sobre la taula el projecte d’estudi de la seva ampliació i desdoblament». Un fet que asseguren fa impossible iniciar les obres aquest 2022 «atès que la tramitació és molt complexa». El Consistori s’ha compromès a reparar definitivament la canonada que va quedar afectada ara fa dos anys pel temporal Glòria i ha assegurat que la capacitat de la depuradora actual és suficient, fins i tot durant l’estiu quan augmenta la població. Amb tot, i en un comunicat emès recentment, l’entitat demana a la Diputació de Girona, responsable del Consorci d’aigües de la Costa Brava, a la Generalitat responsable de l’ACA i als municipis de la conca de l’Aubi «una gestió més coordinada i àgil». També reclama a l’Estat que publiqui la normativa de les aigües per tractar les aigües pluvials.