Torroella està treballant en l’adequació de l’antic taller del convent de les Clarisses -que va passar a ser de titularitat municipal el 2018- per posar-hi l’Espai Jove. Amb aquest nou equipament, l’Ajuntament donarà resposta a una demanda que ja estava recollida en el darrer Pla Local de Joventut. La voluntat municipal és que els joves i les joves tinguin a la seva disposició un espai propi on es puguin trobar, organitzar activitats, fer xerrades, etc. El nou espai disposarà d’una zona comuna, una sala de reunions, lavabos i un pati exterior. Fins fa uns mesos, l’antic taller de les Clarisses estava ocupat pel magatzem del centre de distribució d’aliments de Caritas Baix Ter, que s’ha traslladat a una nau de carrer Montgrí número 10 on s’ha habilitat una botiga i un magatzem.