L’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura ha signat un conveni amb l’entitat Natura Empordà per promoure visites guiades i rutes per descobrir el patrimoni. Les rutes fa temps que es fan, però ara la signatura ha servit per oficialitzar la relació i regular-la. Així, s’ha estipulat que cada any es faran visites guiades (d’entre 1 i 3 hores) als nuclis històrics del municipi per a la descoberta de la història, la natura i el paisatge. Els diferents itineraris ja poden consultar-se a través del portal turístic del municipi, Visit CMSS. Natura Empordà és una entitat independent i sense ànim de lucre que treballa per preservar i millorar el medi ambient i fer divulgació i sensibilització ambiental.