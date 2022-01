L’Ajuntament de Palamós ha iniciat un procés participatiu sobre la mobilitat i la remodelació del passeig del Mar per donar resposta a una reivindicació històrica del poble i treballar d’acord amb els objectius de l’Agenda 2030 per convertir-se en una destinació turística sostenible. El procés s’ha dividit en tres fases. La primera va ser la d’informar a la ciutadania. Ara, fins al 28 de febrer es pot participar en la fase de debat que engloba un qüestionari (que es pot respondre en paper o en línia a través de la plataforma Decidim), dues passejades participatives i uns tallers. Per últim, es redactarà una memòria amb el procediment del procés i els resultats recollits que està previst que estigui enllestida a finals d’abril.