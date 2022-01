Les colles de Castell-Platja d'Aro S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) han decidit ajornar el Carnaval fins al cap de setmana de l'1 d'abril per la situació sanitària. La decisió s'ha pres aquest dijous en una reunió on hi han participat representants dels ajuntaments dels tres municipis. La mesura respon a la voluntat dels participants d'evitar «riscos» que posin en perill la salut de les persones i tenint en compte les mesures sanitàries vigents. Si no hi ha canvis, les rues començaran l'1 d'abril a Sant Feliu i l'endemà continuaran a Platja d'Aro. El 3 d'abril serà el torn de Santa Cristina. Segons la nova programació prevista, es posarà fi al Carnaval amb el tradicional enterrament de la sardina, el 6 d'abril. En funció de diferents indicadors, s'incorporaran altres activitats al calendari d'aquesta festivitat.

La decisió es va prendre entre colles i Ajuntaments conjuntament, i la nova celebració anirà també vinculada a l'evolució de la situació sanitària durant els pròxims mesos. A la reunió van assistir representants de la Federació de Colles de Carnaval de Castell-Platja d'Aro S'Agaró, l'Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina d'Aro i l'Associació de Colles de Carnaval Ganxones, amb les regidories responsables del Carnaval de cadascun dels municipis, amb el seu personal tècnic.