Una vintena de personeses van sumar l’any passata la iniciativa de fer compostatge casolà, gràcies a la campanya «Som natura, fem compost!», promoguda per l’àrea de Qualitat Urbana de l’Ajuntament de Palafrugell. Actualment ja hi ha més de 400 compostadors ja instal·lats en habitatges del municipi.

L’objectiu de la campanya era incentivar a la població a realitzar bones pràctiques en matèria de gestió de residus, i així donar resposta a part dels nous reptes de sostenibilitat.

La campanya es va iniciar al març de 2021, amb unes xerrades informatives sobre com fer compost. Posteriorment totes aquelles persones que s’hi van adherir van rebre assessorament personalitzat en tres fases: la primera per aprendre a muntar el compostador i conèixer com iniciar el compost; la segona, al cap de dos mesos, per comprovar que procediment era correcte; i finalment, al cap de sis mesos, la tercera per comprovar si el compost ja està madur.

Tot i que la campanya finalitza aquest mes de febrer, la possibilitat de tenir un compostador a casa segueix oberta. Només s’ha de fer una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, cal pagar una fiança i posteriorment un tècnic farà arribar el compostador al domicili perquè entri en funcionament. A més, cal recordar que permet aconseguir una reducció del 25% de l’import de la taxa d’escombraries. Cal destacar que la sol·licitud de bonificació es pot fer fins al 31 de març.

La pràctica del compostatge casolà consisteix en gestionar a través d’un compostador domèstic situat al pati o jardí, les restes orgàniques dels residus. Això permet al seu usuari una millor gestió dels residus orgànics que genera a casa, comptar amb adob natural pel jardí.