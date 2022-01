La Fundació Oncolliga de Girona ha donat més de 150.000 euros als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer. Aquests diners són part dels 348.788 que l'Oncotrail va recaptar en la darrera edició a través dels donatius dels participants. Uns 128.000 més s'han destinat a necessitats pròpies de la fundació. Entre elles, la renovació de 50 llits articulats. A més, hi haurà una partida de 30.000 euros que es destinarà a projectes d'investigació sobre el càncer que du a terme l'IDIBGI. L'entitat també ha presentat la novena edició de la cursa solidària que se celebrarà l'1 i 2 d'octubre i que busca arribar als 300 equips inscrits. Les inscripcions, que es faran en tres fases, s'obriran dilluns que ve.

Entre els centres que s'han beneficiat del donatiu, hi ha l'hospital de Palamós, que ha rebut 50.000 euros per a l'adquisició d'un software per obtenir imatges en 3D i millorar la capacitat diagnòstica del càncer de mama. El d'Olot n'ha rebut 41.500, per ampliar el seu servei de suport psicològic fins a les 40 hores setmanals i 60.000 han anat a parar al Trueta, per a la compra de 20 butaques articulades de la planta on es recuperen els pacients oncològics després de les intervencions.