El PSC de Toroella i l’Estartit ha entrat una instància a l’ajuntament sol·licitant construcció d’un heliport al costat del CAP. Denuncien que actualment hi ha una zona reservada per a l’aterratge i enlairament d’helicòpters que es troba en un estat «deplorable» i que «comporta riscos» cada vegada que un aparell n’ha de fer ús. Per això, insta l’ajuntament a sol·licitar els permisos necessaris a Aena.