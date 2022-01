L’Associació del Carnaval de Palamós ha decidit mantenir l’edició d’enguany, que se celebrarà del 20 de febrer al 2 de març. La decisió s’ha pres de manera conjunta amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de la localitat i les colles participants, després que l’any passat la situació epidemiològica obligués a suspendre’l. En declaracions a Televisió Costa Brava, l’alcalde, Lluís Puig, va assenyalar que «tota l’activitat social s’ha de reprendre, seguint les mesures de seguretat». Platja d’Aro, Sant Feliu i Santa Cristina, en canvi, han traslladat el Carnaval a primers d’abril.

Amb l’objectiu d’adaptar l’edició d’enguany a les exigències de la pandèmia, el Carnaval de Palamós programarà «exclusivament les activitats que tenen lloc a l’exterior, on es permet mantenir la distància entre els participants i reduir així les possibilitats de contagi», assenyala el consistori a través d’un comunicat. D’aquesta manera, totes les activitats que tenien lloc en espais interiors han quedat desprogramades. Per aquest motiu, l’equipament polivalent de la Nau no acollirà la presentació de la Reina i el Carnestoltes, el sopar de les colles o l’exhibició de comparses. En aquest sentit, segons ha anunciat l’Ajuntament, «l’anul·lació de l’acte de presentació de la Reina el Carnestoltes, i el fet de no poder fer una programació completa, ha motivat que enguany el Carnaval no designi noves persones per a assumir el càrrec d’aquestes figures emblemàtiques, i seran altres Reines i Carnestoltes d’anys anteriors els que duran a terme aquesta tasca».

El programa d’enguany arrencarà el 20 de febrer. Entre els actes principals hi haurà la festa de «La Vesprà», on les colles palamosines donaran el tret de sortida al Carnaval (23 de febrer); una rua infantil a l’Avinguda de l’Onze de Setembre (24 de febrer); la tradicional «Despertà», la visita que la Reina i el Carnestoltes d'altres edicions faran a l’Ajuntament de Palamós al Mercat Municipal i la visita de l’Associació del Carnaval i la comitiva carnavalera als comerços del municipi (25 de febrer). A diferència d’altres anys, el consistori ja ha avançat que no es podrà accedir a l’establiment i el ball es traslladarà al carrer.

El 26 de febrer tindrà lloc l’acte central del Carnaval de Palamós, amb la «Grandiosa Rua» que recorrerà el cor de la localitat, amb la participació de comparses, carrosses i plataformes. Enguany, però, «a causa de la incertesa de la sisena onada», l’Associació del Carnaval no establirà premis. L’endemà es durà a terme la cercavila matinal, amb un itinerari que recorrerà bona part del Passeig del Mar.

Palamós, doncs, manté l’aposta pel Carnaval, dies després que Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar l’hagin decidit suspendre; i Castell d’Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols l’ajornin a l’abril.