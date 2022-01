Entitats ecologistes i l’Ajuntament de Pals fan front comú per intentar evitar l’enderroc «immediat» de les construccions de Ràdio Liberty que encara queden a la platja. Tant el consistori com les associacions aposten per rehabilitar l’espai i fer-hi un museu que expliqui la història de l’edificació. De fet, l’equip de govern municipal va reunir-se amb personal del ministeri de Transició Ecològica per tal d’evitar la demolició, però la resposta va ser negativa i només falta la signatura de la ministra Teresa Rivero per fer efectiu l’enderroc. Des de les entitats ecologistes critiquen que no s’opti per rehabilitar les instal·lacions, recorden que es tracta d’un espai natural i demanen que s’estudiïn altres vies abans de la demolició.

El president de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, va celebrar que l’Ajuntament vagi de la mà amb ells i demana que «es lluiti fins al final». Bosch adverteix que amb Ràdio Liberty pot passar el mateix que amb el Club Mediterranee del Cap de Creus, a l’Alt Empordà, on «encara ara es pot trobar runa escampada». Per això, des de Salvem Platja de Pals veuen la reconversió en un museu i un centre d’interpretació com «l’opció més lògica». «Probablement el problema és que consideraran que és molt car i que val més la pena tirar-ho a terra», va lamentar Bosch.

Els ecologistes es mostren «preocupats i decebuts» perquè els han arribat notícies que l’enderroc és imminent i que la voluntat de la ministra és firmar l’ordre de demolició en breu. Bosch no entén per què des de l’Estat i la Generalitat no es fan enrere ara que han proposat una alternativa que integraria la nova edificació amb el paisatge i l’espai natural. A més, serviria per explicar la història i el paper clau que va suposar Ràdio Liberty durant la Guerra Freda.

«Té un valor cultural i pedagògic innegable i demolir-ho és perdre part d’una història a nivell mundial que no es pot permetre. Per això està bé que tant les entitats com l’Ajuntament anem a la una per intentar aturar-ho», va remarcar Bosch. La membre del Cercle Català d’Història, Eva Sans, coincideix amb Bosch en la importància de Ràdio Liberty com «element pedagògic clau» per entendre la Guerra Freda i part de la història contemporània.

Des del Centre d’Història de Catalunya també s’afegeixen a les crítiques per la demolició d’unes instal·lacions que, quan van tancar, estaven en «un bon estat de conservació». Les entitats, però, critiquen la «inacció» dels diferents governs a l’hora de mantenir l’espai i que ha fet que els edificis es deterioressin al llarg dels anys.

Un model com el dels Aiguamolls

Per a Salvem Platja de Pals el model a seguir seria com el dels Aiguamolls de l’Empordà, on es va rehabilitar tant l’espai natural com les instal·lacions existents i que actualment són un complement al parc. En aquest sentit, Bosch diu que aquesta «seria l’opció més sostenible» i recorda que els Aiguamolls de l’Empordà s’han convertit en un «referent» que rep centenars de visitants.

A més, el portaveu de l’entitat ecologista considera que tirar a terra els edificis de Ràdio Liberty «atempta contra la llei de memòria històrica» i també va en contra de directives d’institucions com la UNESCO. Bosch va recordar que aquestes directives obliguen a fer compatible la conservació dels espais naturals amb els jaciments arqueològics, en relació a la vila marinera que hi va haver entre els segles XIII i XVIII a l’espai on ara hi ha els edificis.

Actes vandàlics

El problema, va assenyalar Bosch, és que durant el confinament han comprovat que hi han hagut repetits actes vandàlics que han malmès les instal·lacions que encara queden. L’últim es va produir fa pocs dies i va acabar generant un incendi. A més, Bosch va assenyalar que grups nombrosos de persones han fet servir les instal·lacions de Ràdio Liberty per trobar-se durant el confinament.