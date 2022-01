El grup municipal de Junts per Palamós -a l’oposició- va presentar dimarts, al Ple municipal d’aquest mes de gener, una moció per debatre el futur del solar que havia ocupat l’antiga Cooperativa L’Equitativa. Ara mateix ocupa l’espai un aparcament d’una seixantena de places, que l’Equip de Govern (ERC) té previst ampliar aixecant dos pisos més per gairebé triplicar-ne la capacitat amb 150 espais.

Junts va presentar la moció, després de recordar les condicions que van establir els membres de la cooperativa en el moment de fer la sessió fa 25 anys. El portaveu del grup, Raimon Trujillo, explica que «l’espai s’havia d’utilitzar per a l’edifici de l’Ajuntament amb un local a l’interior destinat a actes culturals» i conclou que «no s’està respectant». L’alcalde de Palamós, Lluís Puig (ERC), precisa que «es va formular en condicional» per si algun dia hi havia la necessitat d’ubicar-hi l’edifici consistorial «com sembla que passava en aquell moment».

Puig afegeix que l’espai «ha anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats del poble» i ho exemplifica dient que en la modificació del POUM el 2007 «es va reservar el solar per fer-hi un equipament de seguretat i mobilitat». En aquesta línia, l’alcalde detalla que el que ara necessita Palamós son «més aparcaments al centre».

En aquest sentit, Trujillo reconeix que «és evident que hi ha una manca d’espais d’aparcament al poble», però considera que «aquesta no és la solució». El portaveu manté que l’espai s’hauria de destinar-se a usos culturals i titlla de «decepció» el projecte que, considera, no soluciona el problema d’aparcament perquè «només crearà 90 places noves».

Unes places que s’afegiran -si s’acaba executant la proposta- en un moment en què també se’n perdran. I és que, amb la imminent reforma del passeig del Mar de Palamós per fer-lo més accessible, desapareixaran unes 200 places d’aparcament que ara es troben sobre el sauló del costat de la platja. «S’han d’eliminar perquè la llei marca que no poden ocupar espais de domini marítimo-terrestre», explica l’alcalde . La nova construcció no suplirà aquesta pèrdua i, per això, des de Junts proposen ampliar l’aparcament Cervantes fent un pis a sobre que generaria, asseguren, unes 400 places noves.

El mateix estil arquitectònic

El que no hi ha dubte que està previst que es respecti -si s’acaba construint l’aparcament al solar de L’Equitativa- és l’estil arquitectònic de la façana de la nova construcció, que ha de recordar -segons el pacte- al que tenia la cooperativa. El consistori preveu incorporar també alguns panells a l’interior de l’aparcament.

Després de la moció, ERC, que governa amb majoria, insisteix en tirar endavant el projecte que encara s’ha d’elaborar. L’alcalde explica que en la primera fase «es consultarà als socis de la cooperativa que encara estan vius» per definir-lo.

L’ampliació de l’aparcament de l’Equitativa està prevista als Pressupostos de Palamós del 2022 amb una partida de 250.000 euros. Per assolir el milió que es calcula que costarà l’obra, la xifra se sumaria als d’una possible subvenció de la Diputació de Girona del mateix import i a 500.000 euros que hauria de posar l’empresa adjudicaria per construir l’edifici i gestionar l’espai.