Els Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà (SSIBE) han habilitat algunes escoles de la comarca com a punts de vacunació de la covid-19 puntuals per tal d’apropar-la a la població. Concretament, segons informen fonts de SSIBE, aquesta mesura s’ha pres amb el vist-i-plau de Salut perquè les famílies no s’hagin de desplaçar fins al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge, on s’ha centralitzat la vacunació pediàtrica del Baix Empordà. D'altra banda, recorden que la mesura es pren de forma excepcional i es fa en horari no lectiu, per tal de no innterrompre l'activitat educativa. Es tracta d'una mesura pionera a les comarques gironines, ja que d'entrada Salut havia descartat vacunar a centres educatius.

Entre aquests centres n'hi ha a Palamós, Sant Antoni de Calonge i Palafrugell. Un d’aquests és l’escola la Vila de Palamós, que aquest dijous habilitarà el pavelló annex per a vacunar als alumnes de P5 a 6è de primària. Les vacunes es posaran als nens i nenes les famílies dels quals van respondre afirmativament a una circular que va enviar el centre a principis de mes, segons indicacions del CAP de Palamós. @EscolalaVila Vacunació del COVID a l’escola @_ssibe El proper dijous 27 de Gener a les 17h es posaran les vacunes al pavelló @EscolalaVila als nens/es de P5 a 6è. Els nens/es han de venir acompanyats dels seus pares/mares o tutors legals. https://t.co/i3VDPGYteA pic.twitter.com/WWfoo75wVR — Escola La Vila (@EscolalaVila) 24 de enero de 2022 Malgrat tot, el punt de vacunació pediàtrica habitual del Baix Empordà continua sent el Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. Aquest punt està operatiu des del 10 de gener. Prèviament, ja havia sigut un espai de vacunació massiva de referència de tota la comarca durant la campanya de primeres i segones dosis.