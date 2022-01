El tram de via verda entre Calonge i Sant Antoni i Platja d’Aro s’ha començat a arranjar. Està previst que les obres s’allarguin quatre mesos i finalitzin abans de Setmana Santa. Segons va informar Ràdio Palamós, aquest tram de 3,3 quilòmetres -que connectarà el traçat del Tren Petit, entre Palafrugell i Palamós, amb la Ruta del Carrilet- servirà per fomentar la mobilitat sostenible entre municipis.

La nova via verda per a ciclistes i vianants uneix Platja d’Aro, des de la intersecció entre la carretera de circumval·lació amb l’avinguda Cavall Bernat, amb el pont sobre la riera de Calonge, a l’avinguda d’Andorra. El traçat, paral·lel a l’antiga C-253 de Palamós a Sant Feliu de Guíxols, aprofita les infraestructures existents i l’espai disponible.

Un cop finalitzades les obres, la via tindrà catorze seccions diferents, amb dues tipologies estructurals. Els trams paral·lels a la carretera seran de paviment asfàltic i, en canvi, el del costat de voreres o per zones verdes seran de sòl-ciment. A més, l’actuació inclou la construcció d’un voladís a la vorera est per ampliar el pont de la carretera C-253 sobre l’accés al càmping Cala Gogó.

Aquestes obres s’han adjudicat a l’empresa TRAGSA per un pressupost de 771.236 euros. La meitat del total està subvencionat amb el fons FEDER de la Unió Europea i la resta l’assumeixen entre els ajuntaments de Calonge i Sant Antoni i de Castell-Platja d’Aro, la Diputació de Girona i la Generalitat.