El ple de Begur ha aprovat aquesta setmana un conveni urbanístic per al desenvolupament d’un polígon d’actuació urbanística a l’avinguda Sant Josep d’Esclanyà. Segons ha informat el consistori, l’aprovació d’aquest conveni permetrà impulsar una modificació puntual del POUM per a la requalificació d’una finca ubicada en aquesta avinguda que es destinarà a la construcció de dotze habitatges en règim de protecció pública.

L’alcaldessa, Maite Selva, explica que es tracta d’un conveni «d’una gran rellevància» ,fruit del treball fet durant anys per l’àrea d’Urbanisme, i del qual afirma que estan «molt orgullosos i satisfets». «Des de l’inici d’aquest mandat, i malgrat la complexitat que amaga tota l’estructura urbanística, hem fet una aposta important i decidida per promocionar l’accés a l’habitatge a Begur i Esclanyà», assenyala.

Segons indica, a més, l’objectiu del consistori és continuar habilitant futurs habitatges de protecció oficial a curt i mitjà termini. «Estem treballant de valent per aconseguir-ho. Per a un municipi com el nostre, on l’actual mercat d’habitatges és escàs, és molt important i necessari, sobretot per als nostres joves, disposar d’habitatges accessibles i a preus assequibles», assenyala Selva.