La Policia Nacional ha trobat una plantació amb més de 500 plantes de marihuana sota les obres de construcció d'una piscina en un habitatge de Castell-Platja d'Aro, informa aquest cos.

La Guàrdia Urbana d'aquesta localitat ha participat també en aquest operatiu, en el qual s'han confiscat més de cinc-centes plantes d'aquesta droga en diversos estats de creixement, així com cabdells envasats al buit en bosses de plàstic preparats per a la seva immediata distribució.

L'habitatge havia estat llogat per dos ciutadans d'Holanda i d'Eslovàquia i està allunyat del centre urbà, perquè el cultiu passés desapercebut.

A tots dos se'ls considera responsables del cultiu i se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, ja que hi havia una connexió il·legal a l'escomesa general, com succeeix habitualment en aquests casos, per evitar que l'elevat consum alerti de la possible presència d'una plantació d'aquest tipus.

L'habitatge havia estat condicionat per a tot aquest propòsit i la droga, controlada mitjançant un sistema de càmeres per control remot, s'allotjava sota la construcció d'una piscina que es trobava al pati.

Les zones exteriors s'havien tapiat per dificultar les investigacions i, en el registre, es va intervenir també una escopeta d'aire comprimit, així com 1.500 euros en efectiu i diverses armes blanques com matxets i ganivets.

Els dos detinguts, un cop posats a disposició judicial, han quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars restrictives.