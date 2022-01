El comitè d’empresa de l’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran reclama més treballadors a l’equipament. En un comunicat, indiquen que demà hi ha una reunió dels òrgans de direcció del Patronat de la Fundació per aprovar els pressupostos del 2022, i els treballadors demanen que s’acabi amb la «situació de precarietat laboral» i que «es recullin millores per satisfer les demandes de més personal en diferents serveis». Des del comitè d’empresa apunten que «el personal està molt esgotat de la situació» que estan vivint i indiquen que «aquestes mancances ja es reclamaven abans de la pandèmia». La petició de més personal als equipaments de salut s’estan reproduint a diferents punts del territori. Aquest divendres, al CAP de Sarrià de Ter hi va haver una protesta en el mateix sentit.

En un manifest signat per la president del comitè d’empresa, Susanna Garcia Bramley, els treballadors assenyalen que «la càrrega de treball amb molts serveis és brutal» i lamenten que després de «tant de temps» la manera de treballar a la sanitat no ha canviat gaire». En aquest sentit, apunten que «segueixen els contractes precaris fix discontinu, guàrdies interminables en algunes especialitats, saturació a serveis generals d’urgències, laboratori, rehabilitació, llistes d'espera quirúrgiques, especialitats, etcètera». A més, recorden que «fer feina amb la covid-19 vol dir deixar de fer molta activitat rutinària d'un hospital i això la societat ho ha d’entendre, perquè el sistema no té més mitjans i no té més mans», i exposen que actualment ja està passant a molts hospitals: «No hi ha prou professionals de la sanitat per atendre la demanda en aquest moment». I insisteixen que «falten mans» a l’hospital on treballen. No som «robots» ni «soldats» Així, volen «més mans» per fer la seva tasca i deixen clar que són «treballadors de la sanitat, no herois ni robots». El manifest reitera que «el Baix Empordà necessita mans a la salut» i «recursos que igualin el seu dret com usuaris d’un sistema públic equitatiu». Des del comitè d’empresa deixen clar que, ja en la primera onada, la falta d’EPI va fer que la seva feina fos un «acte de valentia» i que en la sisena onada «molts companys s’han infectat». «En tot aquest temps, la sanitat ha fet poc canvis estratègics i ha seguit uns tempos marcats per les onades. Cal millorar la planificació perquè no som soldats en una guerra encara que a vegades ho sembli», exposa el manifest.