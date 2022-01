Palafrugell es prepara per a celebrar, per sisè any consecutiu, les Jornades d’Oportunitats Laborals que organitza l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP). La trobada, prevista pel 16 de març, ja ha obert les inscripcions per a totes les empresesamb ofertes de feina que vulguin participar-hi.

Enguany, però, el certamen incorpora dues novetats: d’una banda, recupera la presencialitat que va perdre l’any 2020 degut a l’esclat de la pandèmia, i de l’altra, allarga dues jornades més el congrés per a poder afegir-hi xerrades destinades a empreses i persones treballadores, així com també a persones emprenadores o que busquin feina. L’any 2020, la Jornada d’Oportunitats Laborals de Palafrugell va aconseguir reunir prop de 275 persones i un total de 43 empreses amb 102 ofertes laborals, que suposaven 452 vacants. L’any 2021 es va realitzar de forma telemàtica, encara que va aconseguir mantenir el seu principal objectiu: posar en contacte empreses de la zona que busquen treballadors amb persones que busquen feina, ja sigui temporal o permanent. Durant la jornada, els participants tenen l’oportunitat de fer una entrevista amb les empreses que ofereixen vacants.