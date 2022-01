L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols impulsarà un programa sobre memòria democràtica que portarà el nom d’Àngel Jiménez, qui va ser fins fa pocs anys arxiver i director del museu de l’Ajuntament guixolenc fins a la seva jubilació, en el seu paper, sobretot, com a pioner en la recerca i reparació de les víctimes de la repressió franquista.

El programa es presentarà en un acte el 5 de febrer de 2022 a les onze del matí a la sala Abat Panyelles del Monestir. Comptarà amb el mateix Jiménez i amb personalitats del món de la història, la cultura i l’arxiu com Joaquim Nadal, Salomó Marquès, Ramon Alberch, Gemma Tribó i Joaquim Borràs. A banda de presentar el programa, es vol aprofitar l’acte per fer un reconeixement a Jiménez per la seva trajectòria professional i acadèmica, tasca de divulgació, publicacions i aportacions a la història local.

A partir d’aquest programa de nova creació, es volen donar eines a la comunitat docent i també a la ciutadania per conèixer el valor de la recuperació de la memòria democràtica i la metodologia de recerca. Es pretén també potenciar la cultura local, i sobretot la defensa del fet democràtic, un dels camps de recerca més destacats de l’autor. Jiménez és autor de nombrosos treballs, documents i recerca en diferents períodes històrics de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, però un dels que més ha estudiat i focalitzat és l’època del franquisme. L’homenatjat és un dels grans especialistes en aquesta temàtica i sobre aquest període. A més, amb la seva recerca i investigació va esdevenir un autèntic pioner, i es va avançar de llarg a qualsevol acció que s’hagi fet després en la restitució i la reparació de les víctimes i l’estudi de la repressió franquista.

Amb aquest programa s’inicia un projecte educatiu anual amb la col·laboració dels instituts i escola d’adults, visites guiades, aportació de nova documentació, un documental sobre la tasca d’Àngel Jiménez i recursos per a la recerca. Així mateix, és recent la signatura entre la conselleria de Justícia i l’Ajuntament perquè a través del museu la ciutat de Sant Feliu de Guíxols formi part de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica.