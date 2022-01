La Confraria de Pescadors de Palamós treballa en un projecte per vendre peix net a punt per cuinar a grans consumidors. L’objectiu de la iniciativa és promocionar el consum de peix fresc de proximitat i generar, així, una nova forma d’ingressos pels pescadors. El projecte, que es troba encara en una fase inicial, contempla la creació d’una planta de processament de peix al port on es netegi, es tregui l’espina i s’envasin espècies acabades de pescar per deixar-les a punt per cuinar.

Els pescadors de Palamós volen que la planta serveixi per promocionar el consum del peix fresc de Palamós, «especialment de les espècies que són menys comercials». Així ho va explicar el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Toni Albalat, en declaracions al programa Tal com som de Ràdio Palamós. Plantegen, a més, que es converteixi en un nou mètode per generar ingressos. «Començarem a treballar amb poques espècies, que ja sabem més o menys quines seran», va detallar Albalat durant la mateixa entrevista. El patró major va compartir també que tenen la intenció de «buscar sortida a peixos com el sorell o la mòllera» que, segons va assegurar, «no formen part de la dieta habitual de la població tot i ser molt nutritius». En un inici, volen vendre a l’engròs a col·lectius grans de consumidors, com podrien ser l’Hospital de Palamós o els diferents centres escolars del municipi. Més endavant, no descarten ampliar la venda a col·lectius d’altres municipis de la comarca. Amb tot, Albalat va dir que amb aquesta nova planta s’espera fer arribar «el producte fresc i de proximitat» que arriba al port, a llocs on ara s’està servint «peix congelat de procedències llunyanes». Fonts de la Confraria de Pescadors de Palamós informen que el projecte d’aquesta planta de processament de peix es troba en una fase inicial d’estudi econòmic. Per això, encara no es pot concretar el cost total de la construcció, condicionament i obertura d’aquesta nova planta de neteja i venda directa de peix fresc que, per al seu finançament, comptaria amb fons de la Unió Europea.