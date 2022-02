Aquest estiu serà el primer en què Palamós disposarà d’una platja per gossos: la cala Pere Grau . L’Ajuntament la condicionarà aquest mes de juny, com fa amb altres platges del municipi abans d’iniciar temporada. Segons va explicar el regidor de Medi Ambient i platges, Xavier Lloveras, està previst que es retirin les pedres i es desbrossi l’espai. Els treballs tindran un cost que ronda els 4.000 euros.

Aquesta platja, ubicada entre l’espigó exterior del port de Palamós i el far, és l’única on es permet l’accés als animals de companyia. Això és així des del passat mes de setembre, quan es va modificar l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals.

Disposar d’una platje per gossos era una reclamació que feien des de fa temps els veïns i veïnes del municipi. Però l’anunci de la ubicació per habilitar aquesta primera platja per animals de companyia va despertar polseguera al municipi. Els veïns amb gossos criticaven que l’espai estava «ple de pedres, canyes i deixalles». Fins i tot, l’abril passat es va organitzar una manifestació en contra d’aquesta ubicació .

Ahir, Lloveras va defensar l’elecció d’aquest espai perquè és «de fàcil accés -al costat del camí de ronda-, poc concorregut i pròxim al centre» del municipi. Després d’aprovar-se la modificació per Ple al setembre, es van instal·lar cartells que indiquen que és una platja habilitada per animals de companyia.

Fins al setembre, els gossos només es podien passejar per la sorra i banyar al mar a una part de la platja Gran de Palamós -habilitada el 2018- durant l’hivern. En concret, poden fer-ho cada any de l’1 de novembre al 15 de març.