La directora assistencial dels Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà, Anna Ribera, va corroborar ahir a aquest diari que l’hospital de Palamós té una mancança de personal i de recursos. És per això que és «comprensible» que els treballadors expressin malestar i estiguin «esgotats» després de l’elevada pressió assistencial derivada de la pandèmia.

El cap de setmana passat, el comitè d’empresa de l’hospital i el sociosanitari Palamós Gent Gran va enviar un comunicat en el qual demanen al Patronat que s’acabi amb la «situació de precarietat laboral» i que «es recullin millores per satisfer les demandes de més personal en diferents serveis».

Des del comitè d’empresa apunten que «el personal està molt esgotat de la situació» que estan vivint i indiquen que «aquestes mancances ja es reclamaven abans de la pandèmia». També apunten que «segueixen els contractes precaris fix discontinu, guàrdies interminables en algunes especialitats, saturació a serveis generals d’urgències, laboratori, rehabilitació, llistes d’espera quirúrgiques i especialitats», entre d’altres. Ribera recorda que el dèficit «hi ha sigut sempre» però que ara «amb la pandèmia es nota més». Paral·lelament, també remarca que la plantilla té una bona «estructura» tot i que els treballadors són «justos». Cada any, el consell de direcció acorda noves accions que justifiquin les necessitats de cada moment i es presenta al Patronat.

Està previst que, en els propers dies, l’òrgan prengui una decisió que es traslladi als treballadors.

Més inversió a Salut

D’altra banda, Ribera lamenta que el problema «de base» és la manca d’inversió per part de Salut. «Les entitats proveïdores haurien de rebre més recursos per part del departament, cal tenir present que l’hospital de Palamós és de poques dimensions i hem d’invertir en molts aspectes, a part de personal, com per exemple diversos equipaments perquè els professionals treballin a gust». Finalment, expressa que des de la direcció «sempre ens hem preocupat per al benestar dels treballadors».