Les dades que recullen les càmeres instal•lades a les entrades del municipi de Palafrugell mostren unes dades, entre l’any 2019 i 2021, que serveixen per veure com ha augmentat el pas de vehicles pel municipi. Així, les matrícules úniques registrades durant l’any 2021 van ser 3.631.041, fet que va augmentar en 1.410.178 el pas de cotxes i motos respecte l’any anterior.

Per aquest motiu, des del Departament de Mobilitat, s’ha treballat per establir els canvis necessaris per no convertir aquest elevat trànsit en una molèstia pels veïns i veïnes de la població, i al mateix temps, per ser molt curosos amb la seguretat.

Els canvis establerts han servit per anar baixant l’índex d’accidentalitat, que ha disminuït un 23,8% el període de dos anys, entre 2019 i 2021. L’any 2019 es van registrar un total de 421 accidents dins el terme municipal de Palafrugell, mentre el 2021 es va tancar amb un xifra considerablement inferior, sent 322 els accidents registrats.

Per aquest motiu, al llarg d’aquests dos últims anys, s’han fet canvis de direcció en determinats carrers, s’han aplicat accions per convertir vies en zones on només es pot anar a 30 km/h i, entre altres coses, s’han instal•lat elements que ajuden a millorar la seguretat.

També cal destacar que s’han detectat més pics de trànsit durant l’època de temporada turística i més pas de vehicles en determinades zones durant l’estiu i els caps de setmana de juny, juliol i agost.

Segons el regidor de Mobilitat, Pau Lladó, “allà on hi ha hagut un problema hi hem actuat. I ho hem fet per a la seguretat de tothom, tant per la gent que condueix un vehicle com per la gent que va a peu. En aquest sentit, preparem noves mesures per reduir la velocitat en llocs on ens preocupa”.

Paral•lelament, el mateix regidor esmenta que “hem baixat l’accidentalitat en gairebé un 50% en els últims 4 anys, però malgrat aquesta dada és positiva seguirem treballant per seguir baixant l’índex d’accidents dins la vila. També agrair la paciència i disculpar les molèsties ocasionades pels canvis de direccions. Aquesta tasca és gràcies a tothom i el nostre objectiu principal és el de fer un Palafrugell més segur, social i sostenible.