Un total de 707 ciutadans i ciutadanes han respost l’enquesta inclosa en el procés participatiu que l’Ajuntament de Palamós va iniciar el passat mes de desembre amb la finalitat de definir com haurà de ser la reforma integral del passeig del Mar.

Aquesta enquesta es va fer arribar a tots els habitatges de Palamós, amb l’objectiu que els veïns i veïnes del municipi poguessin aportar, i fins al passat dilluns 31 de gener, les seves consideracions en referència a l’ús, activitats i propostes de reforma d’aquest equipament.

Els formularis s’han pogut retornar degudament omplerts a les urnes ubicades en tres dependències municipals, concretament l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a l'edifici de l'Ajuntament, la Biblioteca municipal "Lluís Barceló i Bou", i també a la sala polivalent de les Galeries Carme. En total i mitajançant aquest sistema s’han recollit 180 enquestes.

Aquest qüestionari també es podia omplir telemàticament mitjançant el portal web participa.palamos.cat, amb un total de 502 respostes i, a peu de carrer, a través de les preguntes que ha realitzat una persona enquestadora, i principalment entre la gent jove, amb 25 respostes.

Des de l’Àrea de Participació Ciutadana es procedirà ara al buidatge de tota la informació recollida en aquestes enquestes, que se sumarà al gruix del procés que continua obert.

Un cop realitzada l’enquesta i també les sessions informatives que varen tenir lloc el passat 24 de gener, ara s’organitzaran trobades amb el nom de “visites participatives”, que tindran lloc el dissabte 19 de febrer en diversos àmbits del mateix passeig del Mar, per a poder analitzar in situ, i amb totes aquelles persones que ho desitgin, aquelles propostes o millores relacionades, entre altres, amb l’enjardinament, l’equipament, les zones d’esbarjo, els espais d’aparcament, les activitats econòmiques o l’ocupació de via pública.

Durant el proper mes de març també es realitzaran els “Tallers de cocreació temàtics” que comptaran amb la participació conjunta de ciutadans i de tècnics municipals. En aquests àmbits de debat s’analitzaran les aportacions rebudes mitjançant les enquestes ciutadanes i es treballaran aspectes relacionats amb la mobilitat i la connectivitat així com els diversos usos del passeig.

Un cop hagin conclòs aquestes fases, l'Ajuntament de Palamós treballarà el document en un àmbit estrictament tècnic, compilant tota la informació recollida i concretant els resultats, que es podrien presentar a la ciutadania durant el mes d’abril.