El pròxim diumenge 6 de febrer tindrà lloc l’acte de cloenda de l’Any Teresa Juvé, commemoració aprovada pel Govern de la Generalitat i celebrada, amb motiu del centè aniversari de l’autora, al llarg del 2021.

L’objectiu principal d’aquesta commemoració ha estat donar tota la visibilitat que mereix la trajectòria vital, excepcional i compromesa, d’algú que ha fet de la lluita per la llibertat i la dignitat el seu principal impuls motor, tant en l’àmbit pràctic i personal com teòric i creatiu.

Així mateix, l’Any Teresa Juvé també ha servit per divulgar encara més una obra literària molt rellevant i ingent, sempre sàvia i erudita. Cal destacar, en aquest sentit, les publicacions, durant el 2021, d’El degollador de Vallvidrera i La ruta de la mort, ja que el fet que la persona homenatjada es trobi en plena activitat creativa, ha dotat la commemoració d’una singularitat del tot remarcable.

L’acte de cloenda es farà el dia abans del 101 aniversari de l’autora, a la sala d’actes del Museu del Suro de Palafrugell, a les 12 h, i estarà configurat per parlaments institucionals, intervencions del comissari de l’Any Juvé, Toni Terrades; Josep M. Soler, president de la Fundació Pallach; Antònia Pallach, filla de Teresa Juvé; Jordi Fernado de l’Editorial Meteora, unes paraules de l’autora i una actuació de lectures dramatitzades, musicades amb piano, sobre textos de l’obra Tu ets jo, a càrrec de M. Jesús Lleonart i Ian Lleonart.

El públic podrà entrar a la sala de manera esglaonada a partir de les 11:40 h i se seguirà la normativa sanitària vigent.

Teresa Juvé Acero (Madrid, 1921)

Juvé és pedagoga i escriptora. De pare català i mare madrilenya, va estudiar a la Institución Libre de Enseñanza de Madrid i, posteriorment —quan la família va passar a viure a Barcelona—, a l’Institut Escola Ausiàs March de la Generalitat. En acabar la Guerra Civil, es va exiliar a Tolosa de Llenguadoc, on va estudiar Filologia i Literatura Comparada. El 1942, es va incorporar a la Resistència francesa per lluitar contra les forces d’ocupació alemanyes com a agent d’enllaç.

El 1963, va quedar finalista del premi Nadal amb la seva primera novel·la, La charca en la ciudad. Anys més tard, va publicar-ne la versió catalana amb el títol L’aiguamort a la ciutat. És autora de la sèrie de novel·les protagonitzades pel portantveus del rei, Jaume Plagumà. Aquestes obres, ambientades a la Catalunya de finals del segle XVI, combinen els gèneres històric i detectivesc. El 2021 s'han publicat El degollador de Vallvidrera i La ruta de la mort, les dues últimes entregues d'aquest conjunt. També és autora, entre d'altres, del llibre autobiogràfic Tu ets jo. Flaixos per al meu blog, en què narra, amb un mestratge i lucidesa únics, les seves intenses vivències.