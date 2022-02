Santa Cristina d’Aro comença les obres per construir una nova biblioteca municipal

Santa Cristina d’Aro ha començat les obres per construir la n la nova biblioteca municipal Baldiri i Reixac, ubicada entre el carrer Pau Casals i el carrer Joan Casas Arxer. La previsió és que l’edifici principal estigui acabat a finals de gener del 2023 i que després es facin les obres del perímetre exterior.

L’equipament constarà d’una planta baixa destinada a biblioteca municipal, amb una superfície útil interior de 978 metres quadrats i 136 metres quadrats de porxos. Serà un edifici que tindrà el mínim impacte paisatgístic, donant continuïtat als diferents espais verds amb els quals limita, i que es construirà seguint criteris i mesures de màxima eficiència energètica.

L’execució de l’obra, que va sortir a concurs públic la tardor del 2021, s’ha adjudicat a l’empresa Artífex Infraestructuras SLU (Cerdanyola del Vallès) amb un pressupost total de 1.726.670 euros per a la fase de construcció de la biblioteca i l’accés general. El finançament va a càrrec de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

La nova biblioteca oferirà el servei d’informació, de prés­tec de llibres i altres materials, de consulta i lectura, d’informació local i comunitària, de programes de formació d’usuaris, de suport en l’educació reglada i no reglada, d’activitats culturals i de promoció de i foment de la lectura.

A més, el nou emplaçament comptarà també amb un espai LAB i una sala polivalent. El primer es posarà a disposició de grups per desenvolupar projectes a través de tallers artístics i de noves tecnologies. D’altra banda, la sala polivanet està previst que pugui ser utilitzada com a galeria d’exposició d’obres d’art, i que permeti així prescindir del local llogat actualment per a aquesta finalitat.