Ahir el Consell Comarcal del Baix Empordà va rebre la visita de Tània Verge, consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, acompanyada de Mireia Mata, secretària d’Igualat i Marta Casacuberta, Coordinadora d’Igualtat i Feminismes a Girona. Després de la firma del llibre d’honor de l’ens, es va celebrar una reunió que va comptar amb la participació de Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà; Sílvia Romero, vicepresidenta segona i presidenta de la comissió informativa d'Atenció a les Persones; Dolors Subirana, consellera comarcal d’Atenció a les dones, Benestar Social i Família i Sanitat; Albert Costa, gerent del Consell Comarcal i personal tècnic de l’ens comarcal.

Durant la reunió, es van tractar les polítiques d’igualtat i contra les violències masclistes que s’estan impulsant des del Consell, així com la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va presentar TempsxCures, un programa que ofereix serveis de cures per infants i adolescents de 0 a 14 anys fora del temps escolar, garantint el seu dret a la cura i alliberant temps per a les famílies i les persones que cuiden, majoritàriament dones. El programa es posarà en marxa a la demarcació de Girona amb una inversió de més de 2 milions d'euros durant aquest 2022 i destinarà un total de 237.001,03 euros al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Per a Verge “Volem establir un canvi de paradigma. No garantim només la conciliació, sinó que anem més enllà: estem parlant de corresponsabilitzar-nos des de l’administració amb el dret a les cures i el dret al temps”.

Tanmateix, Sílvia Romero, vicepresidenta segona i presidenta de la comissió informativa d'Atenció a les Persones del Consell Comarcal, destaca que “des de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Empordà ja s’està treballant en diferents propostes per accionar el programa TempsxCures a la comarca, ja s’han dut a terme les primeres reunions per tenir clars quins són els recursos que necessiten els municipis i es farà un pla per tal de gestionar correctament aquests 230 mil euros que provenen de la Generalitat”.

Finalment, Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal, destaca que “estic molt agraït per la gran tasca que es du a terme des de l'àrea de Benestar Social del Consell. Recentment, ja s'ha dut a terme la primera reunió per a implementar el Pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, fet que suposa un gran pas endavant per la lluita contra el masclisme i l'homofòbia en la comarca”.