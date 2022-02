L'Ajuntament de Palamós impulsa durant l’any actuacions per al foment de l’ocupació i la inserció sociolaboral, amb l’objectiu de promoure l’ocupació al municipi i fomentar la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en el treball de les persones amb especials dificultats.

Aquestes propostes compten amb el suport econòmic del Departament d’Empresa i Ocupació la Generalitat, des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i mitjançant el programa Treball als Barris, i en una part compten amb el cofinançament del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La quantitat global aportada per a la realització d’aquestes accions formatives i ocupacionals al municipi, és de 202.163,50 euros.

L’Ajuntament de Palamós dedica bona part d’aquesta subvenció (147.163,50 euros) a la realització d’un dispositiu d’inserció sociolaboral que atén persones del municipi majors de 16 anys.

Activitat formativa gratuïta

Concretament amb la programació i realització d’una àmplia oferta de formació professional, totalment gratuïta per als participants, que tindrà lloc durant aquest any 2022 i que compta tant amb activitat presencial com amb pràctiques en empreses.

Es tracta concretament del curs d'operari del sector Nàutic, i el d’ajudant de peixateria, que s’inicien aquest mes de febrer i per als quals ja s’han obert les inscripcions a l’Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós.

Posteriorment, el mes d’abril, s’iniciaran dos cursos de formació professional més, concretament el d’ajudant de cuina, i el dedicat a la formació de personal de neteja en l’àmbit sociosanitari.

La quantia total subvencionada per a fomentar accions formatives i ocupacionals al municipi permet també el finançament del Servei d’Orientació Professional per a persones a l’atur, i amb especial atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

També s’inclou formació en noves tecnologies i comunicació (TIC), amb un espai de recerca de feina i també de suport per empreses i autònoms i emprenedors. Aquest servei ofereix tallers especialitzats en l’ús de les noves tecnologies, i l’espai de recerca de feina compta amb l’assessorament d’un professional.

Programa de Garantia Juvenil

Mitjançant els ajuts que atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través del programa de Garantia Juvenil de la Generalitat (55.000 euros), l’Ajuntament de Palamós també impulsa la contractació de cinc joves en practiques per a la realització de tasques vinculades als serveis municipals.

Aquesta acció està cofinançada per la Iniciativa d’ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu, amb la coordinació de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica, i ha permès la contractació de cinc joves menors de 29 anys per un període de sis mesos, del 30 de setembre de 2021 i fins al proper 29 de març de 2022.

Els cinc llocs de feina que s’han ocupat per aquests joves tenen un perfil tècnic pensat per a persones amb formació professional o universitaris, i estan vinculats a diversos serveis municipals, concretament els d’Atenció Ciutadana, Urbanisme, Participació, Medi Ambient, Ciutat Educadora-Gent Gran.