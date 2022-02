Torroella de Montgrí comença el projecte Camins Segurs que ha de permetre que els infants del municipi puguin desplaçar-se amb seguretat de casa als respectius centres escolars i a la inversa. La previsió de l’Ajuntament és incorporar més semàfors, ampliar les voreres i fortificar la xarxa de carrils bici.

Amb aquesta iniciativa es volen definir «espais segurs» perquè els nens i nenes ho tinguin fàcil per anar sols i soles fins a l’escola. A més, tal com va detallar la regidora de Joventut i Ensenyament de Torroella de Montgrí, Anna Company, en declaracions a Ràdio Capital servirà perquè «les famílies puguin estar tranquil·les».

La primera fase unirà la plaça Quintana i Combis amb l’espai Montgrí passant per les escoles Guillem de Montgrí i Petit Montgrí. Està previst que aquestes actuacions s’acabin abans de l’estiu. En una segona fase, es construirà un camí segur entre la zona entre l’Espai Montgrí i la Zona Esportiva, perquè l’alumnat pugui desplaçar-se de forma segura i autònoma fins als espais on fer activitat física. Aquesta segona actuació no està prevista fins a l’any que ve.

Aquesta és precisament una petició amb què l’Associació de Famílies de l’Escola Guillem de Montgrí fa setmanes que insisteix. El consistori assegura que el projecte que ara s’aplicarà no és nou sinó que fa anys que s’hi treballa.