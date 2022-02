L’app “Palafrugell al mòbil” ha rebut més de 417.000 visites durant el darrer any per conèixer les diverses informacions que conté l’aplicació referents al municipi. L’apartat que informa sobre l’aforament de les platges ha estat el més visitat, amb més de 42.000 consultes només entre els mesos de juliol i agost quan està operatiu. En total, els usuaris han visitat més de 902.000 continguts.

El número de visites ha crescut un 36% respecte de l’any passat i la xifra de continguts visitats ha experimentat un increment del 47% en comparació l’any 2020. Aquests augments confirmen la consolidació d’aquesta eina com un referent per la consulta d’informació per part de la ciutadania.

A banda de les platges, els continguts més visitats són l’apartat sobre la meteorologia, les notícies i l’agenda. La novetat d’aquest any ha estat l’activació d’un banner el dia del Ple ordinari a través del qual es pot visualitzar l’emissió del Ple en directe. En el mig any que porta en funcionament, ha tingut 1900 visites.

L’app “Palafrugell al mòbil” és una eina que des de fa temps té l’Ajuntament per tal de donar informació a la població i un valor afegit al patrimoni local. D’aquesta manera, molts usuaris han pogut descobrir que instal·lant-se l’aplicació no només disposen de la informació de les platges sinó també compten amb amplia informació de les activitats, rutes culturals i notícies que tenen a veure amb la vila. Tots aquests continguts han incrementat també el seu volum de visites, sent els més visitats després de l’apartat de les platges, la Ruta dels miradors, el Julivia Bus i la Ruta de Patrimoni.