L’Ajuntament de Palafrugell està duent a terme les obres de remodelació per modificar la plaça del Priorat de Santa Anna, ubicada al costat de l’església. L’objectiu és pacificar el centre amb la creació d’un espai enjardinats. L’actuació està previst que s’acabi abans de l’estiu.

Amb aquesta modificació urbanística, la plaça perd unes 18 places d’aparcament. «És evident que el principal trencaclosques és l’aparcament. No solament per l'eliminació de les places del Priorat de Santa Anna, sinó pels canvis de circulació de tot el centre», va explicar l’alcalde, Josep Piferrer.

Per això, es compenaran amb una franja horària gratuïta a l’aparcament soterrat de la plaça de Can Mario ubicat a pocs metres del mercat. Un aparcament, que tal i com asseguren, és «molt gran» i «mai està ple» exceptuant, això sí, els caps de setmana dels mesos de juliol i agost.

La remodelació ha anat acompanya de polèmica al municipi després que alguns veïns i veïnes vegin amb mals ulls la pèrdua d’aparcaments en una zona on ja actualment hi ha carència. Tanmateix, a ulls del consistori «els treballs de la plaça Priorat de Santa Anna tanca el procés encetat als anys 80 amb la peatonalització del carrer Estret».

Amb tot, la remodelació tindrà un cos de 300.000 euros que assumeix integrament l’Ajuntament de Palafrugell. L’espai disposarà d’una zona per a vianants amb diverses jardineres i d’un total de vuit places per vehicles de càrrega i descàrrega pera la gent del mercat.