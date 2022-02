Les àrees d’Esports i de Participació de l’Ajuntament de Palamós varen convocar una reunió participativa adreçada principalment als joves skaters locals, per tal de poder conèixer de primera mà les propostes que aquest col·lectiu té en referència a projecte de reforma i millora de la pista d’skate del municipi.

La trobada es va realizar ahir dimarts 8 de febrer a la tarda, a l’equipament municipal de les galeries Carme, i va comptar amb la participació de joves usuaris d’aquesta instal·lació.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palamós compta enguany amb un pressupost de 25.000 euros per a poder executar aquesta segona fase de millora, després que l’any 2020 ja es realitzés una renovació dels principals elements que formen aquest parc, on amb un pressupost de 15.000 euros es varen substituir diversos mòduls que havien quedat vells.

Es tracta concretament de rampes i falques amb diversos graus d’inclinació i base de recepció, així com estructures en forma de turó, bancs i baranes aplacades. Els materials utilitzats en aquesta instal·lació són elaborats exclusivament amb formigó. Tots els mòduls són homologats per a la pràctica d’aquest esport i compleixen la normativa de sorolls.

Els joves participants a la jornada d’ahir varen fer arribar als tècnics municipals aquelles propostes que caldria incorporar per tal de millorar el circuit d’skate existent.

Ara l’Àrea d’Esports quantificarà econòmicament el cost de l’adquisició i instal·lació de les propostes realitzades, per ajustar-ho al pressupost existent, i posteriorment convocarà una nova reunió de retorn, on es presentarà als skaters locals el projecte definitiu que s’haurà elaborat en base a les seves aportacions. L’objectiu és poder adquirir els nous elements el més aviat possible, per tal d’instal·lar-los i fer les millores proposades en el projecte, durant la propera primavera.

Amb aquesta segona fase que enguany es vol executar es complementarà aquesta instal·lació esportiva i lúdica, que es troba ubicada en l’àmbit de la zona esportiva Josep Massot i Sais (Pla de Nau), en uns terrenys situats al costat de la sala Dojo.

L’equipament compta amb una pista, de 780 metres quadrats, (amb sistema d’il·luminació per a la seva utilització al vespre) on s’ubiquen els elements i obstacles específics per a la pràctica d’aquesta modalitat de patinatge.