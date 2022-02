Lluís Puig i Casanovas, exregidor de l’Ajuntament de Palamós, membre d’Unió Democràtica de Catalunya i fundador de l’Autoescola Palamós, va morir dimarts passat als 86 anys. Puig va formar part de l’equip de Convergència i Unió que va governar amb majoria absoluta l’Ajuntament de Palamós entre els anys 1991 i 1995, amb Josep Ferrer com a alcalde. Acabat aquell mandat, es va presentar com a cap de llista d’una nova formació: Unió Palamosina Independent, que va obtenir representació amb els regidors Albert Colomer i Pere Trijueque. El 1996 van tornar a entrar a l’equip de govern amb CiU. Després d’aquell mandat, no va tornar a ser regidor.

Puig va ser també col·laborador de Ràdio Palamós, on comentava tertúlies d’actualitat.