Palafrugell ha començat aquesta setmana les obres que han de sevir per millorar i condicionar l’aparcament que es troba situat entre la seu de la Policia Local i l’entorn del Centre Municipal d’Educació, a l’avinguda Garcia Lorca.

Aquest espai no estava asfaltat i era utilitzat per a molts veïns de la zona per estacionar-hi els seus vehicles. El terreny irregular i, al seu un espai de molt de pas, feia que els cotxes s’hi estacionessin sense ordre de manera caòtica en moltes ocasions.

Ara, l’objectiu d’aquesta obra és executar una millora i arranjament de l’aparcament que permeti establir unes places d’aparcament i, al centre, disposi d’un espai de pas per a vianants per passar de l’Avinguda fins al Centre Municipal d’Educació.

Segons el regidor d’obres, Lluís Ros, “això permet ordenar un espai molt proper al centre que utilitza molta gent, i al mateix temps s’ofereix un aparcament amb unes millors condicions que no pas que les que hi havia fins ara”.

Aquestes obres tenen un termini aproximat d’un mes i un cost al voltant dels 100.000 euros.