SOS Costa Brava ha presentat una nova denúncia contra l'Ajuntament de Begur per permetre la construcció de tres nous habitatges, a la zona de la Pedrera de s'Antiga. L'entitat ja ha portat als tribunals el consistori per cinc edificacions més que hi ha a la mateixa zona i que, asseguren, està protegida. SOS Costa Brava adverteix que l'Ajuntament incórrer en «irregularitats molt greus» i demana que es tiri enrere en el permís d'obres, perquè afecta l'espai protegit Muntanyes de Begur. Des del consistori, però, asseguren que «no és cert» i deixen clar que «estan molt tranquils» perquè es tracta d'un espai urbanitzable i el projecte està inclòs en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2003.

La segona fase d'edificació a la zona de s'Antiga de Begur també acabarà als tribunals. I és que, com ja va passar en la primera, SOS Costa Brava ha decidit denunciar l'Ajuntament per permetre que s'aixequin tres cases més que s'afegeixen a les cinc que ja estan en marxa. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, lamenta l'actitud del consistori per no aturar les obres fins a tenir sentència de la primera fase i adverteix que, si continuen construint el que està previst -24 habitatges-, les indemnitzacions que haurà de pagar l'Ajuntament seran «molt més grans», si la Justícia els dona la raó. «És molt més greu permetre ara completar els habitatges i córrer el risc que tot s'anul·li, que no pas haver fet el més prudent que era esperar a donar les llicències d'obres de la segona fase quan hi hagi sentència», argumenta de Ribot. L'entitat assenyala que l'Ajuntament incórre en «greus irregularitats» permetent al promotor aixecar les noves edificacions.

En concret, assenyala que les cases es troben a l'espai protegit Muntanyes de Begur, inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i de la Xarxa Natura 2000. També argumenten que es tracta d'una antiga pedrera que, inicialment, estava previst reforestar i que es va optar per «posar-hi cases». SOS Costa Brava també denuncia que «se salta» la prohibició d'edificar en terrenys que tinguin pendents de més del 20%, que no es va exigir la prestació d'aval del 100% de l'obra urbanitzadora i que la compensació prevista del 10% de l'obra per l'Ajuntament és de poc més de 37.000 euros, quan el cost dels habitatges obligaria al fet que fos «molt més».

Peritatge de la Universitat de Girona

De Ribot, a més, ha anunciat que un «peritatge independent» de la Universitat de Girona (UdG) els dona la raó en els arguments pels quals han presentat la denúncia. «Ara els pèrits han confirmat que aquestes irregularitats es donaven. Quan deien que els pendents no eren del 20%, ara veuen que sí, quan ens deien que s'integrava amb l'entorn, ara els pèrits diuen que no i quan ens deien que no afectava el PEIN, ara saben que sí que hi afecta», remarca de Ribot. De fet, l'advocat ha explicat que han incorporat aquests informes a la denúncia que han presentat a l'Ajuntament. Una denúncia que el consistori té 30 dies per respondre o, en cas contrari, s'aturaran les obres com a mesura cautelar. Si, com sembla, l'Ajuntament respon denegant que es frenin els treballs, SOS Costa Brava portarà la denúncia al Contenciós Administratiu.

L'Ajuntament es defensa

El consistori, però, replica els arguments de SOS Costa Brava i nega que es tracti d'una zona que es trobi dins d'un espai protegit. També assenyalen que estan «molt tranquils», perquè no hi ha «cap reglament» que impedeixi que es doni la llicència d'obres i, per tant, «l'obligació de l'Ajuntament és donar-la». «És sòl urbà i, per tant, s'acull al POUM del 2003, complim el Pla Director Costaner, complim el Pla Parcial que es va fer per aquest sector i també estem dins del Pla Director Urbanístic aprovat per la Generalitat. En cap d'ells s'ha desclassificat el terreny i, per tant, hem de fer la feina ben feta que és donar les llicències. Tan senzill com això», ha remarcat l'alcaldessa de Begur, Maite Selva.