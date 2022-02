El Museu de la Mediterrània va acollir ahir l’acte de presentació del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà als establiments de Torroella de Montgrí. La presentació va servir per fomentar l’adhesió dels establiments a la iniciativa i incrementar l’accessibilitat turística del territori.

El 2020 Torroella de Montgrí i l’Estartit van aconseguir diferents distintius del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà. En concret, es van concedir a l’Oficina de Turisme, la platja Gran, el Museu de la Mediterrània, l’Hotel Can Miquel i l’Hotel les Illes.

Per participar en el projecte, caldrà registrar-se al web i omplir una enquesta per obtenir una primera valoració del nivell d’accessibilitat. Un cop validada la informació, i en el cas que sigui accessible, l’establiment s’inclou a la publicació Turisme per a tothom al Baix Empordà i se’n fa una difusió en línia o un reconeixement públic, entre d’altres.