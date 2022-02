Veïns i entitats ecologistes de Calonge denuncien la tala de prop d’un centenar d’arbres d’una pineda de la localitat baix-empordanesa on està previst fer-hi pisos. Asseguren que es tracta d’una «destrossa» i lamenten que el creixement urbanístic «no tingui en compte» la protecció de les zones verdes. En aquest sentit, l’Ajuntament assenyala que es tracta d’una propietat privada i que té tots els permisos en regla, per tant, no es pot aturar el permís d’obres. De fet, es tracta d’una pineda que està dins del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). Amb tot, els ecologistes demanen que s’intentin preservar aquests «pulmons» i més en la situació «d’emergència climàtica» actual.

La portaveu de l’entitat Junta d’Arbres, Carina Vizcaíno, va deixar clar que no estan en contra de la propietat privada, però va assenyalar que els veïns s’han quedat sorpresos perquè d’un dia per l’altre s’han trobat amb les màquines a la pineda per on, fins ara, passejaven.

«La veritat és que estem preocupats per la destrossa, sobretot perquè entenem que estem davant d’un canvi climàtic i ens agradaria veure que el creixement urbanístic com aquí a Calonge protegeixin aquestes pinedes que tenim al mar», va assenyalar.

Vizcaíno aposta per un creixement «esponjós» i un «canvi de mentalitat» especialment a la Costa Brava on ja hi ha diverses denúncies per tales de pins a tocar del mar. «Encara que sigui legal, que aquesta pineda estigui a dins del POUM, ens genera molta inquietud, perquè no és el model que volem», va remarcar.

Des de Junta d’Arbres expliquen que s’han talat vora un centenar de pins i demanen al consistori que intervingui «en la mesura del que pugui» per intentar «salvar» aquestes pinedes que queden arran de mar.

Més denúncies a la Costa Brava

SOS Costa Brava va presentar aquesta passada setmana una altra denúncia contra l’Ajuntament de Begur per permetre la construcció de tres nous habitatges a la zona de la Pedrera de s’Antiga. L’entitat ja va portar als tribunals el consistori per cinc edificacions més que hi ha a la mateixa zona i que, asseguren, està protegida.

Segons els ecologistes l’Ajuntament incorre en «irregularitats molt greus», afectant l’espai protegit Muntanyes de Begur.