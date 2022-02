L’Avinguda Cavall Bernat de Platja d’Aro tenia aquest dissabte a la nit i la matinada un aspecte molt diferent al dels darrers mesos. Molt d’ambient i cues al costat de les discoteques i bars de copes que hi ha a l’eix principal de l’oci nocturn de la localitat. I és que el primer cap de setmana en què aquests locals han pogut tornar obrir gairebé sense restriccions, ha servit per constatar les ganes de tornar a «sortir de festa» dels clients. El sector es mostra «satisfet» de com ha anat aquest primer cap de setmana i confia que aquesta normalitat es mantingui. «Hem patit molt i ara ens toca recuperar», va assenyalar el president de l’oci nocturn de Platja d’Aro, Jordi Díaz.

Les cues al voltant de les discoteques de Platja d’Aro tenien totes un denominador comú, la mascareta. I és que abans d’entrar al local, els clients tenien clara la norma i, de fet, poques advertències van haver de fer els controladors d’accés a persones que no en duien. A mesura que la nit va avançar, però, els avisos eren més constants quan el client entrava de nou al local. Amb tot, el president de l’oci nocturn de Platja d’Aro, Jordi Díaz, va assenyalar que «en general la norma es compleix». Díaz va explicar que la reobertura «ha anat bé» i els locals s’han omplert. «El client en tenia ganes, la gent ha de socialitzar. Imagina’t que amb 18 anys et tanquen dos anys a casa», va expressar. En aquest sentit, el president de locals d’oci nocturn de Platja d’Aro confia que a partir d’ara seguiran en aquesta línia i va carregar contra el Govern. «Jo ja no me’n fio, després del que hem viscut», va remarcar Díaz que es va mostrar «convençut» que «hi haurà reclamacions». I és que l’oci nocturn és un «puntal» a Platja d’Aro i el president va assenyalar que «han quedat molt tocats». I si els empresaris i treballadors de l’oci nocturn esperaven amb ganes l’obertura dels locals, els altres grans beneficiats han estat els clients que han tornat a omplir les pistes de ball de les discoteques. De fet, en algunes com el BeOut, els joves van arribar en autocar d’altres localitats. Zaza o Malibu també van tenir cues a l’entrada, recordant el que passava abans de la pandèmia. Ivet Castillo i Georgina Aguilar van sortir de festa per Platja d’Aro. «Ho necessitàvem. Feia molts dies que no podíem fer-ho i estem encantades», van explicar. L’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, va recordar la importància que té l’oci nocturn pel municipi i confia en que no es tornarà a tancar. «Forma part de la nostra identitat i és cert que aquests dos darrers anys ha estat molt dur pel sector serveis, però l’oci nocturn ho ha tingut encara més difícil. Han estat en una situació preocupant i encara ho estan», va assenyalar. Centrats en l’abril Jiménez també va afirmar que estan centrats en l’abril, ja que es recupera el Carnaval que s’ha ajornat aquest febrer. Cal tenir en compte que per a Platja d’Aro és un dels esdeveniments més transcendents de l’any, ja que acumula una gran quantitat de visitants que venen de fora de la localitat. Per altra banda, la Policia Local no va notar un increment de la problemàtica al carrer, llevat de més positius per alcoholèmia i alguna baralla esporàdica. En aquest sentit, el cap de servei, Jordi Chavero, va explicar que el dissabte va ser «molt tranquil» i comparable a quan només hi havia els bars de nit oberts.