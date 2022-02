El govern espanyol ha destinat 2,5 milions d’euros per garantir la seguretat i el manteniment de l’antiga estació de Radio Liberty, a la platja de Pals, des de que es van enderrocar les antenes, l’any 2006, fins a l’actualitat. Al llarg dels últims anys, les instal·lacions han patit un progressiu estat de degradació, i malgrat que l’Ajuntament de Pals i grups ecologistes volen que es mantinguin els edificis per reconvertir-los en un centre d’interpretació, el ministeri de Transició Ecològica té sobre la taula un projecte de demolició i restauració.

En una resposta als senadors gironins d’ERC Jordi Martí i Elisenda Pérez, el govern estatal -que és qui té la última responsabilitat sobre l’espai, ja que es troba en zona de domini públic maritimo-terrestre- dona directrius molt genèriques sobre el futur de les instal·lacions. Malgat que l’Ajuntament i grups ecologistes volen mantenir i restaurar els edificis actuals per convertir-los en un centre d’interpretació, el ministeri de Transició Ecològica sembla disposat a demolir-ho.

«El Ministeri està redactant un nou projecte per a la restauració ambiental de la finca, segons el que es va acordar l’any 2019 amb el departament de Territori i Sostenibilitat en la Comissió tècnic de coordinació i seguiment per a la gestió sostenible de les instal·lacions», indica la resposta. Si es tira endavant aquesta rehabilitació ambiental, doncs, implicarà l’enderroc dels edificis, cosa que entitats ecologistes com Salvem la Platja de Pals rebutgen perquè pot quedar runa per tot arreu, com ha passat amb el Club Med al Cap de Creus.

La resposta, però, també detalla totes les inversions que s’han fet per garantir el manteniment i la seguretat a les instal·lacions des de que es van enderrocar les antenes: en total, 2,5 milions d’euros. Cal tenir en compte, però, que la meitat (1,38 milions) ja es van destinar a la demolició i retirada de les antenes, entre els anys 2005 i 2006. En segon lloc, els treballs de vigilància i seguretat s’han endut 1,14 milions del pressupost, a través de diversos contractes en diferents anys. Finalment, la resta de diners -que són quantitats molt menors- s’han destinat a actuacions com la substitució de la porta principal (6.159 euros), l’eliminació d’espècies invasores (4.260 euros), la reparació de la tanca perimetral (1.921 euros) o la instal·lació i senyalització de reixes a les terrasses dels edificis, entre altres.

El Ministeri també diu que l’inici i final de totes les actuacions de manteniment s’han anat comunicant verbalment tant a l’Ajuntament com al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. De la mateixa manera, asseguren que la direcció general de la Costa i el Mar està «en contacte» amb l’Ajuntament i amb el Parc per al seguiment de l’estat de les instal·lacions.

Fins que no es portin a terme les obres corresponents, el ministeri assegura que «seguirà coordinant amb l’Ajuntament i el Parc Natural les possibles actuacions de manteniment necessàries», com les efectuades el 2021 per a la instal·lació de rexes per impedir a l’accés als pisos superiors i la coberta dels edificis, així com la senyalització dels riscos.