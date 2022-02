Els Mossos d’Esquadra van desmantellar una plantació de 152 plantes de marihuana en el garatge un habitatge situat al carrer Huguets de Palamós. Després d’una investigació, van detenir l’11 de febrer un home de 42 anys i la seva parella de 39 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Efectius de la Unitat d’Investigació i de la Policia Científica , conjuntament amb efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, van dur a term una entrada i perquisició en aquest habitatge.

Al domicili van trobar material per produir la droga, i tenien la llum punxada. També hi tenien tot el material necessari per a la seva producció i creixement tals com focus transformadors filtres d’aire.

Els detinguts declararan pròximament davant l’autoritat judicial competent. L’home té antecedents policials.