L’Ajuntament de Palamós està portant a terme un procés participatiu per definir com serà el futur passeig del Mar. En aquest context, el grup municipal de Junts per Palamós reclama que es contempli la possibilitat de construir un aparcament soterrani al passeig com a alternativa a les prop de 200 places d’aparcament que es perdran. Aquests llocs, que ara es troben sobre el sauló del costat de la platja, s’han d’eliminar perquè la llei marca que no poden ocupar espais de domini marítimo-terrestre.

Sobre la construcció d’aquest possible pàrquing soterrat, la regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós, Maria Puig, va afirmar que «una cosa és que sigui possible i l’altra, que sigui viable». Puig va deixar clar que el consistori «escoltarà el que vulguin els veïns», però va assegurar que «els primers estudis indiquen que seria poc viable» basant-se en el cost que tindria construir-lo i en l’amortització del servei. Procés participatiu L’Ajuntament de Palamós té ara obertes les inscripcions per a les dues visites participatives que es faran al passeig del Mar, els dies 19 de febrer i 3 de març. El procés participatiu va començar al gener amb una primera fase per informar a la ciutadania. Ara, fins al 28 de febrer, es pot participar en la fase de debat que engloba un qüestionari (que es pot respondre en paper o en línia a través de la plataforma Decidim), les dues passejades participatives i uns tallers. Per últim, es redactarà una memòria amb el procediment del procés i els resultats recollits que està previst que estigui enllestida a finals d’abril i que permetin començar a redactar el projecte d’obres.