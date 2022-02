Palafrugell ha començat aquesta setmana les obres per millorar i condicionar l’aparcament que es troba situat entre la seu de la Policia Local i l’entorn del Centre Municipal d’Educació, a l’avinguda Garcia Lorca. Aquest espai no estava asfaltat i era utilitzat per a molts veïns de la zona per estacionar-hi els seus vehicles de forma desordenada. Ara es definiran les places d’aparcament que es marcaran al terra. Els treballs tenen un termini aproximat d’un mes i un cost al voltant dels 100.000 euros. Segons el regidor d’obres, Lluís Ros, «això permet ordenar un espai molt proper al centre i s’ofereix un aparcament amb unes millors condicions».