El Club Nàutic Port d’Aro veu amb preocupació el projecte del nou passeig marítim de Platja d’Aro. Considera que suposa un pas enrere en l’acostament al municipi, ja que deixaria aïllat el port.

«La nostra voluntat, com a Junta, sempre ha estat apropar el Port a la ciutadania a través d’un passeig que ens connecti i ens acosti; el projecte que se’ns ha presentat fa justament el contrari, allunyar-nos», afirma Vicenç Arqués, president del club.

També qüestionen que la proposta actual «posa en risc la seguretat del moll ja que dificulta i, en alguns casos, fa impossible l’accés a la bocana de vehicles d’emergències com ara bombers o grues». Una situació que, assenyalen, «no es pot permetre en un port recentment renovat i que, precisament, ha vetllat per augmentar la seguretat per a usuaris i embarcacions».

Servitud de pas

Finalment, en les al·legacions que el club nàutic ha presentat davant de Ports de la Generalitat, també reiteren que el projecte no s’adequa als règims de la servitud de pas contemplada a la Llei de Costes i que incideixen en l’equilibri econòmic del Port i de la ciutat.