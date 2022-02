El Consell Comarcal del Baix Empordà ha contractat una brigada forestal, en el marc d’un programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu. La brigada està composta d’un peó i tres operaris que faran tasques de neteja forestal de les franges de protecció d’incendis de nuclis i urbanitzacions, de zones verdes de titularitat municipal i desbrossament dels marges de camins.

En les èpoques en què no sigui possible fer tasques forestals per risc d’incendis, la brigada es dedicarà a la neteja d’abocadors incontrolats i a retirar deixalles del medi natural.

La brigada forestal va començar a actuar a finals de desembre al municipi de La Tallada d’Empordà, fent l’aclarida d’arbrat en unes finques rústiques de titularitat municipal. Actualment s’està treballant al municipi de Vall-llobrega, a la franja perimetral de la Urbanització Mas Falquet. I en els pròxims mesos està previst que s’actuï als municipis d’Albons, Colomers, Corçà, Fontanilles, laPera, Mont-ras, Rupià, Serra de Daró, Torrent, Ullà, Ullastret i Ultramort.

Els ajuntaments interessats fan la sol·licitud a l’àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica delConsell Comarcal. Protecció Civil s’ocupa de coordinar-ho i fer el seguiment dels treballs.