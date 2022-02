La Policia Local de Palafrugell ha iniciat una campanya de control d’utilització i enregistrament d’imatges de drons al municipi per tal de vetllar pel bon compliment de les normatives vigents i la seguretat de la ciutadania.

En aquesta línia, també s’ha creat una unitat de Drons al cos de Policia Local amb agents formats en aquesta matèria. Aquesta unitat és l’encarregada de comprovar i supervisar els pilots que sol·licitin permís per sobrevolar el municipi amb aquests aparells.

De fet, els agents palafrugellencs especialitzats en drons van supervisar fa poc la gravació d’imatges aèries sobre l’espai dels Jardins de Cap Roig, dins d’un projecte de filmació recreativa del municipi amb dron, amb l’objectiu de promocionar el destí en l’àmbit turístic, gràcies al seu gran interès paisatgístic i patrimonial. En concret, aquesta gravació es va fer el passat dissabte dia 12 de febrer.

Els pilots havien de disposar de tots els permisos administratius i les corresponents llicències per poder dur a terme l’activitat, entre els quals un concedit des de la Generalitat de Catalunya (ZEC, ZEPA).

Primer dron a Cap Roig

En paral·lel també es van haver d’adoptar mesures i precaucions ambientals i de seguretat perquè la utilització d’aquests aparells en espais naturals protegits o d’interès natural està molt restringit i controlat. La de dissabte passat va ser la primera vegada a la història que un dron sobrevolava els Jardins de Cap Roig i que compta amb un permís i una autorització expressa per fer-ho.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural aprova aquests permisos perquè el vol dels drons no provoqui molèsties a les espècies protegides, ni danys als hàbitats d’interès natural existents en l’espai. L’època més sensible per les aus, per exemple, és durant el període de nidificació.