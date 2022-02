L’Ajuntament de Palamós ha obert la licitació dels serveis de platges i zones de domini públic marítim terrestre d’ara fins al 2023. En concret, s’adjudicaran una desena de lots que inclouen activitats de bar, esports nàutics, lloguer d’artefactes flotants a pedals, fondeig d’embarcacions, i espais per al lloguer de gandules i para-sols. Tots aquests serveis estan repartits entre la platja Gran, Sa Tamardia, La Fosca i Castell. Els empresaris interessats poden presentar les seves oferetes fins a esgotar el termini de 20 dies.

Tal com va informar Ràdio Palamós, a la platja Gran, la convocatòria fixa 3 concessions de bar a la zona de la Creu Roja, l’espai central de la platja, i el sector de l’aparcament amb un preu mínim de licitació de 23.500 euros. També es licita una activitat d’esport nàutic de 400 metres quadrats, a un preu mínim de 7.500 euros, i una de lloguer d’embarcacions a pedals, que surt a concurs a partir dels 3.500. A la platja de Sa Tamardia només licita una activitat de fondeig d’embarcacions, amb un preu inicial de 3.500 euros ocupant 10 metres quadrats. A La Fosca es posa a concurs un únic ‘xiringuito’, al sector de Sant Esteve, en comptes dels dos que hi havia fins ara, i també licita una activitat d’oci nàutic. Finalment, a Castell també surten a concurs un servei de bar i un espai per a la nàutica esportiva.