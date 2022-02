La Generalitat està a punt per exercir el dret de recompra sobre l’antiga base militar nord-americana Loran que va adquirir recentment per uns 400.000 euros un particular. Està fent els tràmits i disposa del pressupost. Ho ha explicat el tinent d’alcalde de Torroella de Montgrí, Marc Calvet, que ha participat en una caminada aquest matí organitzada per Gent del Ter, que demana la compra i la conservació dels edificis com a testimoni de la Guerra Freda. Un segon pas seria decidir-ne els usos.

«El parc natural té dret de retracte sobre qualsevol compra-venda que es faci en aquest indret», explica el regidor, que admet que «no és una cosa habitual però pot exercir-la». I és en el que estan treballant. «Han pres la decisió i tenen els diners», conclou.

El dret acabava el 15 de gener, però com que el Ministeri de Defensa no va comunicar la compra-venda s’ha allargat fins a mitjans de març. Les construccions de l’antiga base militar del govern dels EUA estan situades dins el Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Tert. Van tancar portes el 1995.

Compra d’un particular

Defensa va fer fins a quatre subhastes pels edificis. El primer preu de sortida eren 850.000 euros. La darrera 419.000. Totes van quedar desertes. Però tal com va informar Defensa a Diari de Girona el mes de desembre, un particular va presentar una oferta similar i va fer una adjudicació directa.

El propietari té una vivenda a l’Estartit i és de nacionalitat francesa. Avui no es trobava a la zona, però és habitual que hi sigui. «És amable i et convida a entrar als edificis», ha explicat una de les persones que s'ha sumat a la sortida de Gent del Ter.

Prèviament a la compra havia anat a a l’Ajuntament de Torroella i se li va comunicar que no podria construir-hi. «Una casa no s’hi pot fer», diu Calvet. A l’interior d’un dels edificis principals hi té una màquina excavadora, ha netejat l’entorn i ha tancat l’accés principal -tot i que s’hi pot arribar per altres camins- que dona entrada a aquesta àrea de 35 hectàrees de terreny on hi ha les diverses construccions de l’antiga base militar.

Gent del Ter, Salvem la Platja de Pals i el Cercle Català d’Història han volgut mostrar els valors de l’entorn i reivindicar-ne la compra i conservació amb una excursió.

La sortida s'ha fet des de l’oficina de Turisme de l’Estartit pujant fins a la Punta del Molinet i Cap de la Barra. És un dels molts indrets d’interès paisatgístic i natural d’aquest entorn des d’on es poden veure les Illes Medes.

«Base Loran. Salvem la Memòria de la Guerra Freda oportunitat del Parc Natural» és un dels cartells que mostraven alguns dels assistents.

Durant el recorregut s'han fet petites aturades a llocs i punts d’interès com el Pou de la Calella per fer petites explicacions. Una vegada a l’edifici principal de l’antiga base han exposat i han posat a debat la situació.

Maria Lloveras, de Gent del Ter, ha plantejat que consideren des de l'entitat que s’ha de comprar i preservar perquè «és una oportunitat com a testimoni de la Guerra Freda». No creuen que hagin d'anar a terra i naturalitzar com es va fer amb el club Med a Cadaqués perquè suposaria una gran inversió.

Conservar tant RàdioLiberty a Pals, com les construccions militars de la Base Loran i Punta Milà és el que creuen que s’hauria de fer. Ho ha defensat també el president del Cercle Català d’Història, Joaquim Ullan. "És important que entenguem el valor, que ens expliquen moltes coses" i alhora reivindicava la capacitat de reclamar "allò que és nostre". Els terrenys van ser expropiats en el seu moment i després se'ls va quedar el ministeri de Defensa.

Al marge del dret de retracte, s'ha explicat que l’any 1.999 el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat que les bases s’havien de traspassar a un preu simbòlic. Hi ha resolucions (2008,2012 i 2016) aprovades en anys posteriors perquè es destinin a un equipament cultural, complementari al Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter d’interès natural i que se cedeixi a l’ajuntament de Torroella de Montgrí. Per tant, entenen que s’hauria de complir.

Que vagin o no a terra i els usos als quals es destinaran són altres debats que s’hauran de plantejar. En el que han estat d’acord el nombrós grup assistent a la caminada és el valor natural de l’entorn i en què l’administració s’hauria d’anticipar per evitar situacions com les actuals en què un particular compri i tanqui l’accés a un parc natural.